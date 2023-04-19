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НовостиОбщество19 апреля 2023 9:43

На дорогах Югры завтра, 20 апреля, пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей

Автоинспекторы всего округа проконтролируют соблюдение безопасной перевозки юных пассажиров
Виктория Терина
На дорогах Югры завтра, 20 апреля, пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей

На дорогах Югры завтра, 20 апреля, пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГИБДД ХМАО. Проверки пройдут 20 апреля 2023 года в рамках окружной акции «Нам не всё равно!».

- Автоинспекторы всего округа будут контролировать соблюдение безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности - сообщили в пресс-службы УГИБДД ХМАО-Югры.

Полицейские проверят водителей не только в городах региона, но и на загородных автодорогах. Аналогичные массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Во время проверок Госавтоинспекторы напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты при поездках в транспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий аварий при пренебрежении элементарными правилами безопасности и безопасностью маленьких пассажиров.