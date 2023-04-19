На дорогах Югры завтра, 20 апреля, пройдут проверки соблюдения правил перевозки детей Фото: Юлия Кучеренко

В Югре проверят водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщили в ГИБДД ХМАО. Проверки пройдут 20 апреля 2023 года в рамках окружной акции «Нам не всё равно!».

- Автоинспекторы всего округа будут контролировать соблюдение безопасной перевозки юных пассажиров и напомнят о преимуществах использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности - сообщили в пресс-службы УГИБДД ХМАО-Югры.

Полицейские проверят водителей не только в городах региона, но и на загородных автодорогах. Аналогичные массовые проверки автовладельцев пройдут на трассе федерального значения «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск».

Во время проверок Госавтоинспекторы напомнят водителям о важности использования пассивных средств защиты при поездках в транспорте и акцентируют внимание взрослых на тяжести последствий аварий при пренебрежении элементарными правилами безопасности и безопасностью маленьких пассажиров.