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НовостиОбщество19 апреля 2023 12:01

На дорогах Югры начали тестировать новые комплексы фотовидеофиксации

На сегодня эти комплексы используются сотрудниками окружной Госавтоинспекции и Сургута
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На дорогах Югры начали тестировать камеры нового типа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Речь идет о мобильном комплексе «АвтоУраган», он вмонтирован в специальную балку со спецсигналами, расположенную на крыше патрульного автомобиля, и, используя встроенное оборудование, контролирует дорожную обстановку. Круговой видеоконтроль проводит 6 видеокамер, они автоматически фиксируют окружающие транспортные средства, одновременно распознавая государственные регистрационные знаки, определяет скорость, фиксируя нарушения ПДД. При этом, государственные регистрационные знаки распознаются как и измерение скорости транспорта при стационарном положении патрульного автомобиля и при его движении.

Информация с камер передается на рабочее место инспектора ДПС, находящегося в патрульном авто. На сегодня эти комплексы используются сотрудниками окружной Госавтоинспекции и Сургута.