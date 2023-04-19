На дорогах Югры начали тестировать новые комплексы фотовидеофиксации

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На дорогах Югры начали тестировать камеры нового типа. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Речь идет о мобильном комплексе «АвтоУраган», он вмонтирован в специальную балку со спецсигналами, расположенную на крыше патрульного автомобиля, и, используя встроенное оборудование, контролирует дорожную обстановку. Круговой видеоконтроль проводит 6 видеокамер, они автоматически фиксируют окружающие транспортные средства, одновременно распознавая государственные регистрационные знаки, определяет скорость, фиксируя нарушения ПДД. При этом, государственные регистрационные знаки распознаются как и измерение скорости транспорта при стационарном положении патрульного автомобиля и при его движении.

Информация с камер передается на рабочее место инспектора ДПС, находящегося в патрульном авто. На сегодня эти комплексы используются сотрудниками окружной Госавтоинспекции и Сургута.