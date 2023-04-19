Глава Урая встретился с прибывшими в отпуск мобилизованными земляками

Фото: администрация Урая

Глава Урая встретился с прибывшими в отпуск мобилизованными урайцами. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

- Сегодня в ресурсном центре «Доброволец Урая» состоялась встреча мобилизованных урайцев, которые прибыли в краткосрочный отпуск, с главой города Тимуром Закирзяновым, военным комиссаром Игорем Бронниковым и добровольцами Урая - говорится в сообщении.

Участники СВО рассказали о своих взглядах на происходящее, трудностях, с которыми сталкивались и о том, что весточки из дома и теплыми словами от земляков. В администрации города отметили, что на сегодня составлены социальные паспорта семей мобилизованных, контрактников, добровольцев. За каждой семьей закреплен специалист. Все семьи получают консультации о мерах социальной поддержки,

Волонтеры постоянно организуют сбор и отправку гуманитарной помощи, а также активно помогают семьям мобилизованных в бытовых вопросах. В конце апреля отправят очередную партию гуманитарного груза.