Глава СК заинтересовался капремонтом дома в Урае Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела в связи с адресованным ему видеообращением жительницы ХМАО. Об этом сообщает информационный центр СК России.

В соцсетях размещено видеообращение к главе СК России от жительницы Урая. Она пытается добиться ремонта жилого дома в Урае и не согласна с ходом и результатами расследования уголовного дела о непринятии мер по его ремонту. Дом, в котором она живет со своими тремя детьми, стал непригодным для проживания, в 2020 году суд обязал местную администрацию провести капитальный ремонт, но длительное время решение суда не исполняется.

В СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по данному факту расследуется уголовное дело. Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу доложить о проведенном расследовании и о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.