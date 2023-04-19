Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

В Югре прошел единый урок «Без срока давности». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Югры.

- Сегодня в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в образовательных учреждениях автономного округа провели тематические занятия - говорится в сообщении.

В Ханты-Мансийске десятиклассники школы №8 посмотрели фильм, рассказывающий о жестоких преступлениях фашистов, обсудили, как можно предотвратить подобные трагедии в будущем и как бороться с нацизмом в наше время. Еще ребята поучаствовали в квизе, проверив свои знания о блокаде Ленинграда и других важных событиях ВОВ, а также написали письма в будущее с идеями, как сделать его лучше.