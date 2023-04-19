В Югре врачи спасли от септического шока годовалого малыша, который уже не мог усваивать пищу

Фото: департамент здравоохранения ХМАО - Югры

В Югре медики спасли годовалого малыша. Об этом рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО-Югре.

У малыша было септическое состояние на фоне бактериально-вирусной инфекции, но это состояние смогли ликвидировать врачи отделения анестезиологии и реанимации. Маленького пациента доставили в Нижневартовскую окружную клиническую детскую больницу бортом санавиации из отдалённого посёлка Югры. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии - говорится в сообщении.

У ребенка отказал желудочно-кишечный тракт, температура очень долго не опускалась ниже отметки 39°. Ситуация осложнялась тем, что у малыша есть неврологическая патология, а также тем, что в реанимации он оказался не в первый раз в своей жизни: на пятый день после рождения он перенёс операцию и больше месяца восстанавливался там же.

- Для помощи малышу мы использовали комплекс различных методик. В том числе нам сегодня в работе очень помогает новое оборудование – высокопоточный аппарат респираторной поддержки. Это альтернативная система подачи кислорода, которая помогает дышать за счет того, что, говоря простым языком, подаёт большое количество кислородно-воздушной смеси и прогоняет её через легкие. Благодаря возможности регулировать температуру, скорость и влажность подаваемого воздуха мы можем использовать аппарат у детей разных возрастов, в том числе у младенцев до года, – пояснила врач-анестезиолог-реаниматолог Наталья Манцева.

Врачи отмечают, что в подобных случаях используют особый ряд антибактериальных препаратов. Антибиотики глубоко резерва – это дорогостоящие лекарства, которые возможно применять только в условиях стационара и реанимации. Кроме того, медики обеспечивают специальным питанием пациента, который пока не может есть самостоятельно.

- Я наблюдала поразительную перемену, как ребенок, который лежал, как тряпочка без сознания, который уже не мог усваивать пищу, постепенно пришел в себя, смог спустя время самостоятельно кушать, снова стал весёлым и общительным. Я очень благодарна врачам, что мне подробно рассказывали о каждом шаге лечения, о том, какие лекарства применят и почему. Мне позволяли быть рядом и ухаживать, когда это возможно. Не передать словами, как я благодарна врачам за то, что могла всё это время опираться на них и что они вернули нам нашего малыша, – сказала счастливая мама мальчика.