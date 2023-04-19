Нефтепроводчики из Тюменской области победили на всероссийском турнире по мини-футболу

Фото: «Транснефть»

Нефтепроводчики из Тюменской области заняли первое место в корпоративном турнире по мини-футболу среди дочерних организаций российской нефтепроводной компании. Мероприятие проходило в городе Сочи. Его приурочили к 30-летию «Транснефти».

В соревнованиях, которые продлились два дня, поучаствовали порядка 160 человек из 12 команд. Тюменские спортсмены результативно провели отборочные матчи, а в полуфинальной игре смогли уверенно обыграть своих соперников. Лучшим игроком турнира признали работник Тюменского управления магистральных нефтепроводов Артур Ахмеров.

Фото: «Транснефть»

Капитан команды Руслан Абдуллин, начальник отдела эксплуатации нефтепроводов и нефтепродуктов Тюменского УМН, отметил, что соперники были достойные, игры получились захватывающими: «Горжусь своей командой, выложились на все 100%».

Следующий турнир по мини-футболу пройдёт в мае. Его также приурочат к 30-летию организации.