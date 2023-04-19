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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 10:27

В Югре состоится суд над организаторами подпольных казино

От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей
Виктория Терина
От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей

От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей

Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против двух участников ОПГ, которые организовали казино. Почти год обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Следком Югры пояснил, что у каждого из них были свои роли. Они занимались поиском помещений для игровых заведений, подбором персонала, организацией работы клубов, привлечением игроков для участия в азартных играх.

От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест. Собраны доказательства и уголовное дело передано в суд.

В отношении других участников преступной группы уголовные дела расследуются.