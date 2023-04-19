В Югре состоится суд над организаторами подпольных казино

От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против двух участников ОПГ, которые организовали казино. Почти год обвиняемые, действуя в составе преступной группы, организовывали и проводили азартные игры в нежилых помещениях, расположенных в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Следком Югры пояснил, что у каждого из них были свои роли. Они занимались поиском помещений для игровых заведений, подбором персонала, организацией работы клубов, привлечением игроков для участия в азартных играх.

От незаконного бизнеса они получили доход больше 297 миллионов рублей. Сейчас на имущество обвиняемых наложен арест. Собраны доказательства и уголовное дело передано в суд.

В отношении других участников преступной группы уголовные дела расследуются.