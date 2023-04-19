В Югре зарегистрировано 63 случая COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

На сегодня в Югре всего зарегистрировано 267 622 лабораторно подтверждённых случая коронавируса. За последние сутки в Югре зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19 в 12 муниципалитетах.

В Сургут зарегистрировано 18 случаев, в Ханты-Мансийске – 11 случаев, в Нижневартовске – 10, в Лангепасе – 6, в Березовском районе – 5, в Белоярском районе – 4, в Ханты-Мансийском районе – 3, в Радужном – 2, в Нижневартовском, Советском районах, Нягани и Покачах – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 62 случая, 1 случай завозной. В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 58 человек, диагноз «пневмония» поставлен 5 заболевшим.

В Югре обследовано 3 755 479 человек, в том числе за сутки – 1 756 случаев.