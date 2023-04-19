В Нижневартовске директор организации допобразования подозревается в коммерческом подкупе Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело против директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. Она подозревается в коммерческом подкупе.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, директор одной из некоммерческих организаций дополнительного профессионального образования в Нижневартовске выдала двум мужчинам документы об их обучении и сдаче квалификационных экзаменов по профессии в сфере топливно-энергетического комплекса, при этом, они никакого обучения не проходили и экзамены не сдавали. Директор получила от мужчин коммерческий подкуп в размере 16 тысяч рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.