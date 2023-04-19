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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 8:06

В Нижневартовске директор организации допобразования подозревается в коммерческом подкупе

Женщина получила незаконное вознаграждение от двух жителей города
Виктория Терина
В Нижневартовске директор организации допобразования подозревается в коммерческом подкупе

В Нижневартовске директор организации допобразования подозревается в коммерческом подкупе

Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске возбуждено уголовное дело против директора некоммерческой организации дополнительного профессионального образования. Она подозревается в коммерческом подкупе.

По информации СУ СК РФ по ХМАО-Югре, директор одной из некоммерческих организаций дополнительного профессионального образования в Нижневартовске выдала двум мужчинам документы об их обучении и сдаче квалификационных экзаменов по профессии в сфере топливно-энергетического комплекса, при этом, они никакого обучения не проходили и экзамены не сдавали. Директор получила от мужчин коммерческий подкуп в размере 16 тысяч рублей.

По уголовному делу продолжается расследование.