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НовостиОбщество19 апреля 2023 6:50

Из Югры в Египет будут поставлять МДФ плиты

О сотрудничестве договорились после международной выставки лесной промышленности
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

На базе промышленного технопарка «Синергия» в Нягани производят МДФ плиты и ламинат. Благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт» МДФ плиты будут отправлять из Югры в Египет.

Как рассказали в пресс-службе правительства ХМАО. Этот продукт часто применяют в строительной, мебельной, и других сферах. Предприятие изготавливает экологически чистые и качественные материалы с использованием новых технологий.

Югорская компания участвовала в международной выставке лесной промышленности «Cairo Woodshow» в Египте. После презентации продукции стороны обсудили сотрудничество с зарубежными предприятиями.