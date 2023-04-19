В Югре простились с погибшим земляком из Горноправдинска

Фото: пресс-служба правительства ХМАО

В Горноправдинске простились с погибшим в Донбассе земляком. 42-летний Руслан Пятков погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции в Луганской Народной Республике.

Руслвн родился в поселке Карымское Читинской области, в 1986 году семья переехала в ХМАО. После окончания школы поселка Горноправдинска Руслан поступил и окончил Тюменский государственный университет, а затем работал в учреждение юстиции по государственной регистрации прав специалистом управления информатизации. Отслужил срочную службу и вернулся на прежнее место работы, где проработал еще 15 лет.

Последние годы Руслан работал в ООО «Горизонт» начальником информационно-компьютерной службы. Коллеги вспоминают его как прекрасного руководителя, чуткого, отзывчивого и справедливого. После объявления частичной мобилизации мужяина уволился с работы и добровольно заключил контракт с Министерством обороны РФ. Выполняя задачи командования, стрелок мотострелкового батальона старший сержант Руслан Пятков погиб в районе села Бондаревка. В Югре у Руслана остались родители, брат, сестра и дочь.

Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки, предусмотренные законодательством региона.