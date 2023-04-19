В Югре 19 апреля потеплеет, возможен мокрый снег с дождем Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 19 апреля, в Югре переменная облачность. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, по восточной половине до -18 °С. Днем столбик термометра покажет +3, +8 °С, местами по восточной половине -1,-6 °С.

В Ханты-Мансийск переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13 °С, днем потеплеет до +3,+5 °С.