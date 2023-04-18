За сутки подтверждено 29 случаев коронавируса в Югре Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре всего зарегистрировано 267 559 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. За сутки подтверждено 29 случаев коронавируса в 7 муниципалитетах Югры. В Сургуте выявлено 19 случаев, в Урае и Когалыме – по 3 случая, в Сургутском, Советском районах, Нефтеюганске и Нижневартовске – по 1.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 29 случаев, завозных случаев нет. В структуре клинических проявлений бессимптомных случаев не выявлено, клинические проявления ОРВИ выявлены у 28 человек, диагноз «пневмония» поставлен 1 заболевшему. В Югре обследовано 3 753 723 человека, в том числе 1 171 за сутки.

За сутки нет новых погибших от ковида, за все время умерли 2 613 человек.