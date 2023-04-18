В Югре школа заплатит компенсацию девочке, на которую упала снежная глыба Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд взыскал моральный вред, причиненный ребёнку в результате падения снежно-ледяной глыбы с крыши школы. Об этом сообщили в прокуратуре.

Этот случай произошел в посёлке Федоровский. С крыши школы на 11-летнюю школьницу упала снежно-ледяная масса. Девочка получила тяжкий вред здоровью и была госпитализирована в больницу. Руководство школы не поза очистку крыши от снега и наледи.

Прокурор района обратился с иском в суд о взыскании с образовательного учреждения и учредителя компенсации морального вреда. Суд взыскал компенсацию в пользу ребёнка в размере 350 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Югре возбуждено уголовное дело из-за травмирования рабочего.