В Югре задержан рецидивист, напавший с ножом на 23-летнюю студентку

Подозреваемого в уличном разбое задержали в Нефтеюганске Фото: Татьяна Коркина

В Югре полицейские задержали подозреваемого в уличном разбое. Об этом сообщили в ОМВД России по Нефтеюганску, куда обратилась 23-летняя жительница города.

Девушка рассказала, что вечером возвращалась с учебы и возле подъезда на нее напал мужчина с ножом, забрал сотовый телефон. Сумма ущерба составила около 126 тысяч рублей. После изучения камер видеонаблюдения и опроса свидетелей, а также экспертиз и работы кинологов с розыскной собакой удалось определить пути отхода злоумышленника.

Подозреваемого нашли и задержали через несколько часов, им оказался ранее судимый 44-летний местный житель. Оперативники забрали у него краденный телефон.

- Следственным отделом в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». По ходатайству следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Фигурант с 2001 года неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабежи - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО-Югре.