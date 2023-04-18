В Нижневартовском районе уже больше полугода разыскивают мужчину с татуировкой дракона

Фото: СУ СК РФ по ХМАО

В Нижневартовском районе уже больше полугода разыскивается житель поселка Коммунистический Остапчук Александр Сергеевич, 1984 года рождения. Поиском занимаются следователи.

В последний раз Александра видели 2 сентября 2022 года на 3 километре автодороги Нижневартовск - Зайцева Речка на территории Орехово-Ермаковского месторождения, расположенного в Нижневартовском районе. После этого и до настоящего времени его местонахождение не установлено. Мужчина не собирался менять место жительства и раньше на длительный срок никуда не выезжал.

На вид мужчина 35-40 лет, худощавого телосложения, ростом около 170-176 см., лицо круглое, глаза серые, волосы темные с сединой, короткие. Из особых примет: слева на груди татуировка - группа крови, слева на лопатке татуировка - дракон.

Те, кто знает о местонахождении мужчины или другой информацией, которая может иметь значение для следствия, могут сообщить их по телефонам: 8-922-766-88-36, 8 (3467)32-62-06, 02 или 112.