Югорские врачи спасли беременную женщину в критическом состоянии

Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

Врачи Центра охраны материнства и детства спасли пациентку, которая находилась в критическом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Югры.

-Женщину экстренно доставили из отдаленной территории Югры в критически тяжелом состоянии. Ей предстояли 5 роды. Она была на 34 неделе беременности. Дежурная бригада диагностировала отслойку плаценты с массивным акушерским кровотечением, тяжелую преэклампсию, ДВС – синдром, уже запущенное нарушение свертывания крови - сообщили в департаменте.

За жизнь женщины боролись ведущие эксперты Центра. Счет шел на минуты. Из-за снижения уровня тромбоцитов увеличился риск кровотечения, а также определялось тяжелое поражение почек, появились признаки полиорганной недостаточности.

- Для спасения провели гемотрансфузию, трансфузию плазмы и тромбоцитов, а для минимизирования кровопотери пациентку подключили к аппарату аутогемотранфузии. В лечении применялись высокотехнологичные методы, проводился плазмаферез, - отметила Президент Центра охраны материнства и детства, д.м.н., профессор Лариса Белоцерковцева.

После операции женщина еще неделю находилась в крайне тяжелом состоянии. Все это время за ней круглосуточно следила мультидисциплинарная бригада врачей, был выставлен индивидуальный пост медицинской сестры. Об этом сложном случае доложили в Министерство здравоохранения РФ, после чего специалисты Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова также ежедневно контролировали состояние пациентки.

Благодаря медикам женщина уже чувствует себя нормально, спокойно передвигается в пределах палаты и готовится к переводу из реанимации в послеродовое отделение для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

В депздраве Югры отметили, что преэклампсия, эклампсия и отслойка плаценты являются ведущими акушерскими причинами материнской смертности в Россиии и в мире в целом.