В Ханты-Мансийске пешеход перебегая через дорогу угодил под колеса иномарки

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. В Ханты-Мансийске, 41-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по улице Объездная, наехал на 27-летнего пешехода, который перебегал через проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 77 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что не стоит переоценивать свои силы и рисковать собственной жизнью, а также следует заботится о собственной безопасности.