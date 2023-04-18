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НовостиПроисшествия18 апреля 2023 5:50

В Ханты-Мансийске пешеход перебегая через дорогу угодил под колеса иномарки

Мужчина получил травмы
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 2 ДТП, в котором 2 человека получили травмы. В Ханты-Мансийске, 41-летний водитель автомобиля «Toyota», двигаясь по улице Объездная, наехал на 27-летнего пешехода, который перебегал через проезжую часть в неположенном месте. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 16 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 77 водителей и 55 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что не стоит переоценивать свои силы и рисковать собственной жизнью, а также следует заботится о собственной безопасности.