Пенсионерка из Нижневартовска взяла крупный кредит и перевела все деньги мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

Больше 900 тысяч рублей осталась должна банку пенсионерка из Нижневартовска, пытаясь сохранить свои деньги.

Полицейским она рассказала, что ей позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей кредитной организации. Она напугала северянку, что мошенники пытаются на оформить на нее кредит и предложила помощь в сохранении денег. Девушка посоветовала клиентке взять зеркальный займ и дала все инструкции. В итоге женщина взяла кредит и перечислила все деньги на три незнакомых ей банковские счета. После перевода денег родственники горожанки рассказали ей, что она стала жертвой обмана.

Возбуждено уголовное дело. Полиция в очередной раз напоминает, что ни работники банка, ни сотрудники органов внутренних дел не связываются с гражданами при помощи мессенджеров и не дают советы по сохранению денег.