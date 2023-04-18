В Югре трехлетняя девочка попала в больницу из-за передозировки каплями для носа

В Югре трёхлетняя девочка попала в больницу из-за передозировки сосудосуживающими каплями для носа Фото: Юлия Кучеренко

В Югре трёхлетняя девочка попала в больницу из-за передозировки сосудосуживающими каплями для носа.

Скорая помощь, которую вызвала мама девочки, привезла ребенка в больницу с жалобами на сонливость, чрезмерную вялость, нарушение сознания и снижение температуры тела. На момент поступления пульс малышки был всего 50 ударов в минуту.

- В утренние часы мама закапала ребенку в нос сосудосуживающие капли «Нафтизин» для взрослых. Точное количество капель мама сказать затруднилась, по ее словам, была не в курсе, что можно получить передозировку этим препаратом. После закапывания в течение часа мама заметила, что девочка уснула, стала вялая, прохладная на ощупь и вызвала скорую помощь. Бригада медиков сделала ЭКГ, на которой выявила выраженную брадикардию, девочку госпитализировали в детскую окружную больницу - рассказала заведующая приемным отделением Елена Верещинская,.

Отравление каплями вызвали нарушения в работе сердечно-сосудистой системы ребенка и госпитализировали её в реанимацию. На следующий день, когда состояние малышки пациентки улучшилось, ее перевели в детское кардиологическое отделение.

- Дети с такими отравлениями поступают ежемесячно, по 1-2 ребенка. Как правило, помощь оказываем на уровне приемного отделения, госпитализация не требуется. В основном это дети до 5 лет, которые воспользовались каплями самостоятельно, либо малыши до года, когда родители путают дозировку лекарства, как в данном случае. Родители бывают не в курсе, что это сильнодействующее вещество и что капать его больше, чем указано в инструкции нельзя, - рассказали Елена Верещинская.

Медики выделили основные признаки передозировки сосудосуживающими препаратами: это вялость, бледность кожи, снижение температуры тела ниже нормы, холодный пот и нарушение пульса. Врачи советуют точно соблюдать инструкцию и строго отслеживать количество капель в каждое применение сосудосуживающих препаратов.