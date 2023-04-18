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НовостиОбщество18 апреля 2023 1:47

В Югре 18 апреля будет ветрено и холодно

По восточной половине ночью похолодает до -25 градусов
Виктория Терина
В Югре 18 апреля будет ветрено и холодно

В Югре 18 апреля будет ветрено и холодно

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 18 апреля ожидается холодная погода. В течении суток будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, ночью местами по восточной половине небольшой снег. Ветер северный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 14 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, местами по западной половине -5, -10 °С, местами по восточной половине -20, -25 °С. Днем потеплеет до -3,- 8 °С, в западных районах -1, +4 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -14, -16 °С, днем прогреется -3, -5 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре