Пьяный сургутянин за один вечер попал в ДТП, получил штраф и лишился прав

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Пьяный 45-летний сургутянин за один вечер попал в ДТП, получил штраф и лишился прав. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Не смотря на то, что водитель опытный, с большим стажем вождения и осознавал всю ответственность за последствия «пьянки за рулем», но все же решился сесть в «Ford» и рассекать по улицам. При повороте налево, на одном из регулируемых перекрестков, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, он не пропустил встречный автомобиль «Nissan» и столкнулся с ним. Авария обернулась не только значительным материальным ущербом, но и травмами для 50-летней пассажирки Nissan.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю на дорогах округа отстранили от управления 89 нетрезвых водителей. Возбуждено 11 уголовных дел за повторные нарушения.