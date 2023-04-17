В Югре зарегистрировано 65 случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

На сегодняшний день в Югре зарегистрировано 267 530 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса. За сутки зарегистрировано 65 случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

В Сургуте и Ханты-Мансийске зарегистрировано по 19 случаев, в Советском районе – 4 случая, в Ханты-Мансийском районе, в Урае и Нефтеюганске – по 3, в Нефтеюганском, Сургутском, Кондинском, Нижневартовском районах и Пыть-Яхе – по 2, в Нижневартовске, Нягани, Когалыме и Югорске – по 1.

По данным Роспотребнодзора, из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 62 случая, 3 случая завозных .Заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ у 63 человек, а диагноз «пневмония» подтвержден 2 заболевшим.