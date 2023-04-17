В Югре возбуждено уголовное дело из-за травмирования рабочего Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело из-за травмирования стропальщика на работе, сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

- Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО – Югре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда) - говорится в сообщении ведомства.

Это случилось в январе прошлого года на производственной базе в г.п. Приобье Октябрьского района, когда 45-летний стропальщик при проведении работ получил открытую черепно-мозговую травму. Следствие полагает, что работник получил травму из-за нарушений требований охраны труда, которые допустил мастер организации.

По уголовному делу продолжается расследования.