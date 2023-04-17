Фото: администрация Сургута

В Сургуте из-за празднования Ураза-Байрам перекроют дороги. Об этом сообщают администрации города.

- В связи с проведением мероприятий, посвященных мусульманскому празднику Ураза -Байрам, 21 апреля 2023 года с 03:00 до 07:00 часов будет частично перекрыто движение автотранспорта - говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать на следующих участках: ул. Никольской от перекрестка с ул. С. Безверхова до перекрестка с пр. Набережным по одной стороне движения от ул. С. Безхверхова. А также на пр. Набережного до перекрестка с ул. Дзержинского до ул. Майской по одной стороне движения от пр. Набережного.