Фото: Алексей Андронов / телеграм-канал правительства ХМАО

В Сургутском районе появится новый туристический объект. Об этом сообщили в телеграм-канале правительства Югры.

Речь идет о Барсовой Горе, которая известна не только в Югре, но и далеко за ее пределами. Это одно из самых живописных мест ХМАО и уникальный природно-археологический парк. Артефакты, найденные в урочище во время раскопок, хранятся в Петербургском эрмитаже, музеях Екатеринбурга, Перми, Томска и Западной Европы.

Поэтому власти Югры решили дополнить окружную государственную программу «Культурное пространство» мероприятием по строительству музея на Барсовой Горе. Пока туристы могут посетить тропу «ЧелоВечность», которая проходит через центральную часть парка, где расположены 32 объекта культурного наследия федерального значения. После того, как на территории появится музейный комплекс площадью 17 квадратных километров туристический поток Сургутского района возрастёт на 30 тысяч человек в год.

Реализовать проект планируют в ближайшие два года.