Губернатор ХМАО Наталья Комарова поручила реорганизовать структуру правительства

Чиновники должны привести в порядок предельную штатную численность и расписание. Фото: Татьяна Коркина

Глава Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова поручила своим подчиненным до 21 апреля определиться с планами действий по изменению структуры правительства. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства.

В документации говорится, что чиновники должны привести в порядок предельную штатную численность и расписание.

— В срок до 21 апреля 2023 года внести Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, в правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры предложения по утверждению (изменению, признанию утратившими силу) положений, структур, предельной штатной численности, штатных расписаний возглавляемых исполнительных органов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, — сообщается в документации правительства ХМАО.

В список реорганизованных департаментов попали следующие: департамент экономического развития и государственной гражданской службы, а также департамент кадровой политики. Также власти планируют изменить организационно-правовую структуру «Регионального аналитического центра» и центра военно-патриотического воспитания.