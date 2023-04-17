Кражи, угон снегохода у пенсионера: в Югре за выходные зарегистрировано 96 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за выходные зарегистрировано 96 преступлений, по горячим следам раскрыто 57. Одно из таких преступлений совершено в Нефтеюганске. Там, мужчина в квартире дома в 7 микрорайоне украл телефон у югорчанки. А в Октябрьском районе в деревне Чемаши 20-летний молодой человек, находясь около дома по улице Первомайская, угнал снегоход, принадлежащий пенсионеру. Причем раньше он уже был судим за аналогичное преступление.

В Нижневартовске две женщины пошли на кражу, предварительно обговорив детали своего преступления. В итоге они похитили из магазина по улице Ленина продукты и бытовую химию, общей стоимостью более 24 тысяч рублей. Но остаться без наказания они не смогут, сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Еще одно преступление раскрыто в Ханты–Мансийском районе. Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали подозреваемого, который ранее проник в помещение отеля, расположенного на территории бывшей деревни Добрино и вынес от туда трубы системы внутреннего отопления. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. А нарушителю пришлось вернуть владельцу похищенное.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.