В Югре уже три месяца ищут пропавшего мужчину со шрамом на носу

Фото: «Поиск пропавших людей «Азимут»

В Югре правоохранители и волонтеры уже три месяца разыскивают мужчину из деревни Вата. Он рано утром уехал на рейсовом автобусе сообщением д. Вата - г. Мегион - г. Нижневартовск и последний раз был замечен в другом населенном пункте. Лангепасский межрайонный следственный отдел проводит процессуальную проверку по его безвестному исчезновению.

Никифоров Иван Иванович 1974 года рождения отправился 16 января 2023 года в 7 часов утра на автобусе в путь, затем в этот же день его видели в магазине, расположенном по адресу: город Мегион, пгт Высокий, улица Ленина, 29. После этого и до настоящего времени местонахождение мужчины не установлено. Из особых примет: на носу у мужчины имеется шрам от пореза длинной около 3,5 см.

- Если вы владеете информацией о местонахождении Никифорова И.И. или другой информацией, которая может иметь значение для следствия, свяжитесь с сотрудниками следственного управления по телефонам: 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52 - обращаются за помощью в поиске мужчины следователи.