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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 5:50

За выходные жители Югры потеряли больше 8,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

По всем случаям возбуждены уголовные дела
Виктория Терина
За выходные жители Югры потеряли больше 8,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

За выходные жители Югры потеряли больше 8,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам

Фото: Юлия Кучеренко

За выходные мошенникам удалось "заработать" на доверчивости северян больше 8 миллионов 600 тысяч рублей. Зарегистрировано 24 случая мошенничества.

В ловушку мошенников дважды попалась34 – летняя жительница Сургутского района. В попытке вернуть ранее украденные деньги, женщина повелась на рекламу в одной из соцсетей. Она ввела свой номер телефона, а вскоре доверчивой югорчанке перезвонил мошенник и убедил ее установить на свой гаджет программу удалённого доступа. Надеясь на помощь, женщина выполнила все указания, а затем получила уведомление о списании 55 тысяч рублей.

Потеряла свои деньги и другая жительница из Сургута. Сдавая в аренду квартиру, женщина предоставила мошеннику персональные данные своего счета якобы для перечисления предоплаты за съем недвижимости, но в итоге с её карты мошенники украли 37 тысяч рублей. Неудачно забронировал квартиру и житель окружной столицы. Мужчина потерял 14 тысяч рублей, пытаясь забронировать желаемые апартаменты за границей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.