За выходные жители Югры потеряли больше 8,5 миллионов рублей, доверившись мошенникам Фото: Юлия Кучеренко

За выходные мошенникам удалось "заработать" на доверчивости северян больше 8 миллионов 600 тысяч рублей. Зарегистрировано 24 случая мошенничества.

В ловушку мошенников дважды попалась34 – летняя жительница Сургутского района. В попытке вернуть ранее украденные деньги, женщина повелась на рекламу в одной из соцсетей. Она ввела свой номер телефона, а вскоре доверчивой югорчанке перезвонил мошенник и убедил ее установить на свой гаджет программу удалённого доступа. Надеясь на помощь, женщина выполнила все указания, а затем получила уведомление о списании 55 тысяч рублей.

Потеряла свои деньги и другая жительница из Сургута. Сдавая в аренду квартиру, женщина предоставила мошеннику персональные данные своего счета якобы для перечисления предоплаты за съем недвижимости, но в итоге с её карты мошенники украли 37 тысяч рублей. Неудачно забронировал квартиру и житель окружной столицы. Мужчина потерял 14 тысяч рублей, пытаясь забронировать желаемые апартаменты за границей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.