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НовостиПроисшествия17 апреля 2023 4:32

Смертельное ДТП в Югре: водитель иномарки въехал в опору ЛЭП и улетел в кювет

В результате аварии водитель и 6-летняя пассажирка получили травмы, а 34-летняя пассажирка погибла
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре водитель спровоцировал смертельное ДТП. Авария произошла вчера вечером в Нефтеюганске. 32-летний водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением своего авто и наехал на опору ЛЭП, находящуюся на правой обочине, а затем съехал в кювет. Судя по фото, которые опубликовали в ГИБДД, автомобиль буквально повис на деревьях. В результате аварии водитель и 6-летняя пассажирка получили травмы, а 34-летняя пассажирка погибла.

За выходные в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 получили травмы, в том числе 1 ребёнок. Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 36 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 105 водителей и 141 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция призывает югорчан соблюдать скоростной режим и не совершать опасных маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.