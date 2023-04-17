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НовостиОбщество17 апреля 2023 4:10

Заведующая детсадом из Нижневартовска стала одним из лучших педагогов в России

Она победила в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»
Виктория Терина
Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Фото: телеграм-канал администрации Нижневартовска

Заведующая детсадом № 80 «Светлячок» в Нижневартовске стала лучшим педагогом в России.

Светлана Гасымова представляла Нижневартовск в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций» на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогический дебют - 2023», который проходил в Москве. В конкурсе было представлено восемь номинаций. Выбирали лучших учителей, воспитателей, наставников и управленцев.

В этом году за звание лучших боролись почти 1200 участников из 70 регионов страны. Светлана Гасымова достойно прошла все этапы конкурсных испытаний и стала абсолютным победителем конкурса в своей номинации.