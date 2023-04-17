Фото: телеграм-канале правительства Югры

Югорчане купили для военнослужащих земляков тепловизор. Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

- В Октябрьском районе объединились работники двух предприятий: ООО «Сергинский речной порт» и ООО «Межрегионфлот». Коллективы собрали необходимую сумму и купили тепловизор стоимостью более 200 тысяч рублей - говорится в сообщении.

Руководство компаний отмечает, что таким образом они выразили поддержку военнослужащим, которая им необходима. Оборудование уже готово к отправке и в ближайшее время его доставят в зону СВО.

Напомним, ранее мы писали о том, что сотрудники следственного управления по Югре отправили гуманитарный груз военнослужащим.