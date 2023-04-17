В Югре 17 апреля 2023 года столбик термометра опустится до -25 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков в Югре сегодня, 17 апреля, будет переменная облачность. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15, -20 °С, в Нижневартовском районе до -25 °С, днем по западной половине потеплеет до 0, -5 °С, по восточной половине -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -15, -17 °С, днем воздух прогреется лишь до -4, -6 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.