Сургутские студенты придумали посуду, которую можно есть

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Студенты сургутского госуниверситета придумали экологичную посуду. Об этой интересной идеи рассказали в пресс-службе правительства региона.

Идея создать тарелки и стаканчики, которые можно не выбрасывать, а есть, студентам пришла во время конкурса «SkLab.Югра». А вдохновил их на это «борщ в хлебе» - когда суп подают в буханке без мякиша.

Одноразовую посуду выпускники создают из рисового крахмала в лабораториях вуза. По подсчетам авторов тарелки будут разлагаться всего за два-три месяца — это гораздо меньше, чем пластиковые. Опытные образцы изделий безопасны для птиц и животных и не наносят вреда окружающей среде. Окончательный состав продукта все еще находится в стадии доработки.

В России такого проекта еще не было, аналоги существуют лишь в Китае и Мексике. Осенью авторы идеи хотят выпустить посуду на рынок и наладить поставки в кофейни.