Фото: официальная страница правительства ХМАО — Югры

В ходе специальной военной операции погиб 31-летний житель Нягани. С погибшим при освобождении Донбасса Артёмом Ромаш в простились в его родном городе.

В Нягани он родился и вырос, получил среднее профессиональное образование и работал по специальности поваром в ресторане «Династия». Его знали как простого, спокойного и общительного парня, умеющего ценить и хранить дружбу и настоящие человеческие отношения. Артём был призван на воинскую службу в рамках частичной мобилизации, прошел обучение в Омском учебном центре.

Рядовой Ромаш геройски погиб в бою в районе Кременной Луганской области. В Нягани у него остались родители, жена и сын. Власти Югру окажут семье героя все необходимые меры поддержки.