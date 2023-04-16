В Югре 16 апреля будет снежно и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 апреля будет облачно с прояснениями. Ночью в большинстве районов, а также местами днем небольшой снег. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с, с порывами до 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью -10, -15 °С, по западной половине округа до -5 °С, по восточной до -22 °С. Днем столбик термометра поднимется до -3, -8 °С, местами по западной половине округа до +3 °С, а по восточной лишь до -15 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -11, -13 °С, днем потеплеет до -3, -5 °С.