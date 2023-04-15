В Нижневартовске завершились поиски 14-летнего парня, который сбежал из дома на ночь

Парень поругался с родителями и ушел из дома днем накануне, 14 апреля. Фото: Архив "КП"

Поиски 14-летнего парня в Нижневартовске окончены. Об этом рассказали в группе «Поиск пропавших людей «АЗИМУТ» в социальной сети «ВКонтакте». Подросток найден, он жив. Мальчик где-то гулял всю ночь.

Напомним, парень поругался с родителями и ушел из дома днем накануне, 14 апреля. Мама подростка забеспокоилась, когда мальчик не пришел домой на ночь. Она обратилась в полицию.

Добавим, пропавший парень ростом около 170 сантиметров. Он кареглазый, а волосы у него черные. Из дома подросток ушел в белой куртке и красных кроссовках.