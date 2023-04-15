Аномальные морозы в Югре 15 апреля 2023 года сменит резкое потепление до +8 градусов

Столбики термометров в округе ночью опустятся до -22 градусов Фото: Виктория Гаврик

В Югре сегодня, 15 апреля 2023 года, потеплеет до +8 градусов Цельсия. В этот день будет облачно, с прояснениями. Местами небольшой снег, ветер в ХМАО подует северо-западный днем до 12 метров в секунду.

Подробный прогноз погоды представили синоптики пресс-службы ГУ МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО.

Столбики термометров в округе ночью опустятся до -22 градусов Цельсия. Днем потеплеет до +2 градусов, местами до +8.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, в ХМАО тепло установится уже на следующей недели. В субботу, 22 апреля, температура воздуха составит +11 градусов Цельсия.