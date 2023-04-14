Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 апреля 2023 15:00

В Югре будут судить наркосбытчика, которого задержали летом прошлого года

Его задержали в поселке Белый Яр
Виктория Терина
В Югре будут судить наркосбытчика, которого задержали летом прошлого года

В Югре будут судить наркосбытчика, которого задержали летом прошлого года

Фото: Татьяна Коркина

В Югре в суд передано дело о незаконном обороте наркотиков. В июле 2022 года в поселке Белый Яр полицейские остановили автомобиль KIA Optima, за рулем которого находился нетрезвый 33-летний мужчина. При личном досмотре у него в одежде нашли 20 гр. синтетического наркотика, а в автомобиле находилось еще около 1,4 кг. запрещенного вещества. Против него возбуждено 2 уголовных дела.

Позже выяснилось, что мужчина сделал на территории Сургутского района и Ханты-Мансийска больше 70 тайников с закладками аналогичного наркотика общей массой около 1,5 кг. Возбуждены еще уголовные дела, которые объединены в одно производство. Запрещенные вещества задержанный купил в Московской области и на арендованном автомобиле привез их для сбыта в Югру.

Уголовное дело передано в суд.