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НовостиОбщество14 апреля 2023 13:12

В Югре повысили надежность электроснабжения одного из старейших месторождений Западной Сибири

Энергетики выполнили ремонт подстанции, которая обеспечивает электроэнергией месторождение Мортымья-Тетеревское
Источник:kp.ru
Фото: Наталья Юсупова

Фото: Наталья Юсупова

В Ханты-Мансийском автономном округе завершены плановые ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Мортымья», обеспечивающей электроэнергией одно из первых месторождений в Западной Сибири – Мортымья-Тетеревское.

Как сообщили в «Россети Тюмень», на все работы ушло менее месяца. Энергетики выполнили ремонт основного оборудования подстанции, а именно двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и двенадцати разъединителей различного класса напряжения. Также в энергокомпании отметили, что все работы проводились без ограничения электроснабжения потребителей.

Открытое в 1961 году Мортымья-Тетеревское месторождение входит в Шаимскую группу, с освоения которой в 1960 году началось развитие нефтяной промышленности Западной Сибири. Выполненные ремонтные мероприятия на подстанции 110 кВ «Мортымья» повысили надежность электроснабжения объекта нефтедобычи, разработку которого ведет компания «Лукойл».