В муниципалитетах Югры во время Пасхи ограничат движение транспорта Фото: Татьяна Коркина

В городах Югры ограничат движение транспорта в период проведения православного праздника «Светлое Христово Воскресение». О том, в какое время и какие участки будут перекрыты проинформировали в окружной Госавтоинспекции.

- В связи с проведением праздничных религиозных мероприятий, будет ограничено движение автотранспорта: в Ханты-Мансийске с 20:00 15 апреля до 04:00 16 апреля – в районе д. 9 по ул. Гагарина (выделяется 1 полоса движения для парковки автотранспорта от ул. Пискунова до д. №35 по ул. Гагарина) - сообщает ГИБДД.

Кроме столицы Югры, будут перекрыты улицы в следующих городах:

В Когалыме: с 12:00 до 20.00 15 апреля и с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля – в районе Храма по ул. Югорская; с 13:00 до 17.00 15 апреля и с 23:00 15 апреля до 04:00 16 апреля – в районе Храма по ул. Комсомольская; с 12.00 до 14:00 16 апреля – от пересечения ул. Комсомольская – ул. Береговая до пересечения ул. Береговая – ул. Широкая, ул. Широкая – ул. Лесная, ул. Лесная – ул. Комсомольская

Пыть-Яхе: с 12:00 15 апреля до 02:30 16 апреля – по ул. Православная: от пересечения ул. Православная – Святослава Федорова – до лыжной базы по ул. Православная.

В Радужном: с 17:00 до 22:00 15 апреля – по улицам Возрождения и Нефтяников.

В Нефтеюганске: с 12:00 до 14.00 16 апреля – по улицам А.Филимонова, Парковая, Ленина и Гагарина.

Урай: с 20:00 15 апреля до 04:00 16 апреля – по ул. Узбекистанская: от пересечения с ул. Яковлева до пересечения с ул. 40 лет Победы; с 11:00 до 13:00 16 апреля – от д. 6 по ул. Узбекистанская до улиц Космонавтов, Шевченко, Ленина; от ул. Шевченко до улиц Космонавтов и Пионеров.

Ограничений будут действовать в Кондинском районе, в частности в п. Междуреченский

– с 10:30 до 13:00 16 апреля – по улицам Мира, Гагарина, Толстого, Ленина, Сибирская, Титова и Свободы.

В Сургутском районе, а именно в поселке Нижнесортымский с 12:00 до 13:00 16 апреля движение будет перекрыто – по улицам Северная, Сортымская, Хусаинова, Энтузиастов и Тяна.

Сотрудники ГИБДД просят водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда.