Жительница поселка в Югре в пьяной ссоре зарезала мужа Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело по факту убийства в поселке Финский города Сургута, сообщает Следственный отдел по Сургуту СУ СК России по ХМАО – Югре.

В ночь на 14 апреля 2023 года в одном из домов поселка Финский между нетрезвыми супругами произошел конфликт. Во время ссоры женщина ударила мужа ножом в сердце. От полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления.

Женщина задержана и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что житель Югры получил срок за нападение на сотрудника Росгвардии.