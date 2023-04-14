За месяц жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска собрали больше 19 тысяч кг вторсырья Фото: Юлия Кучеренко

Югорчане заботятся об окружающей среде и активно сдают пластик, стекло и макулатуру на переработку в эко-центры «Югра Собирает». Об этом рассказали в телеграм-канале правительства Югры.

В марте жители Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска собрали больше 19 тысяч кг вторсырья. Лекции о раздельном сборе мусора посетили 4 тысячи человек, а также 165 образовательных учреждений присоединились к акции «ЭКО-копилка».

Принять участие в акции могут все желающие, для этого при сдаче батареек, стекла, пластика или макулатуры. Нужно только сказать, какому детскому саду, гимназии или школе перечислить свои баллы.