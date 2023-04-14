Следственный комитет Югры проверит причины закрытия детского сада в Игриме Фото: Юлия Кучеренко

Следственный комитет Югры проводит проверку из-за сообщения о планируемом закрытии детского сада в поселке Игрим Березовского района. Ранее этот вопрос взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Работники учреждения и родители детей, посещающих детский сад, считают, что администрация по надуманным причинам хотят закрыть дошкольное учреждение и это лишит местных жителей необходимой детской инфраструктуры, а трудовой коллектив – рабочих мест.

- С целью всестороннего и полного установления обстоятельств возможного закрытия учреждения руководитель СУ СК России по ХМАО – Югре поручил Березовскому межрайонному следственному отделу провести процессуальную проверку в связи с данным сообщением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение - сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.

О результатах проверки будет доложено Председателю СК России в с соответствии с его поручением.