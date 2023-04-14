В Югре зарегистрировано 119 новых случаев COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 267 260 случаев коронавируса, подтверждено 119 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 32; Ханты-Мансийске – 13; Нижневартовске – 4; Нефтеюганске – 7; Нягани – 1; Сургутском районе – 2; Урае – 11; Советском районе – 2; Нефтеюганском районе – 3; Мегионе – 1; Югорске – 2; Кондинском районе – 6; Радужном – 3; Октябрьском районе – 5; Нижневартовском районе – 1; Пыть-Яхе – 9; Лангепасе – 13; Березовском районе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 118 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 1 человека диагностирована пневмония. Контакт установлен в 119 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 496 человека, всего прошли обследование 3 748 776.

За весь период от COVID умерли 2 613 человек. За сутки выписались по выздоровлению 90 человек, за весь период пандемии вылечились 263 680 югорчан.