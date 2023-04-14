В Узбекистане ввели систему экологического мониторинга

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Цифровая система контроля воздуха введена впервые инженерами МегаФона. В комплекс автоматизированного мониторинга входят датчики пыли, газоанализаторы и метеостанции. Оборудование разместили неподалеку от детского спортивного стадиона.

Система отслеживает концентрацию в атмосферном воздухе взвешенных частиц (например, пыли), диоксида азота и серы, оксида углерода, а также показатели температуры, влажности, давления, интенсивности осадков, скорости и направления ветра.

– Сегодня большинство стран активно развивает законодательство в области защиты окружающей среды, обязывая крупные промышленные предприятия устанавливать автоматические системы контроля промышленных выбросов, а также осуществлять мониторинг атмосферного воздуха населенных пунктов, на территории которых расположены такие предприятия. Справиться с этой задачей помогают цифровые решения. Инновация успешно работает в ряде российских регионов, мы рады, что теперь наше решение поможет и Узбекистану повысить качество воздуха, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать экологические и экономические риски, – говорит директор по развитию корпоративного бизнеса оператора Наталья Талдыкина.

Каждые пять минут в режиме реального времени обновленные показатели передаются на сервер управления заказчику и визуализируются в личном кабинете, развернутом на платформе «МегаФон Экология». Кроме того, данные автоматически передаются в контролирующий государственный орган Узбекистана – Госкомэкологию.

– Вопросы охраны окружающей среды являются одними из приоритетных при ведении производственной деятельности. В ближайшем будущем на платформе будут агрегироваться не только данные от автоматического поста мониторинга в городе Ахангаран, но и данные от системы автоматического контроля выбросов предприятия. Таким образом, получая полную информацию о состоянии атмосферного воздуха в реальном времени, мы сможем минимизировать риски в данном направлении, – отметил генеральный директор АО «Ахангаранцемент» Юрий Усольцев.

В 2021 году платформа была запатентована, а в июне 2022 года решение включено в реестр российского ПО.