В Нижневартовске водитель микроавтобуса спровоцировал ДТП на перекрестке

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске водитель микроавтобуса поспешил на перекрестке и спровоцировал ДТП. По информации ГИБДД 64-летний водитель автомобиля «Ford», на регулируемом перекрестке, при повороте налево на зелёный сигнал светофора, не уступил автомобилю марки «ВАЗ» и столкнулся с ним. В результате происшествия водитель Лады получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 106 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.