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НовостиПроисшествия14 апреля 2023 6:02

В Нижневартовске водитель микроавтобуса спровоцировал ДТП на перекрестке

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения
Виктория Терина
Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске водитель микроавтобуса поспешил на перекрестке и спровоцировал ДТП. По информации ГИБДД 64-летний водитель автомобиля «Ford», на регулируемом перекрестке, при повороте налево на зелёный сигнал светофора, не уступил автомобилю марки «ВАЗ» и столкнулся с ним. В результате происшествия водитель Лады получил травмы.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 106 водителей и 51 - за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах.