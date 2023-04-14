Фото: телеграм-канал главы Сургута

Сургут посетил полковник армии ДНР, общественный деятель Эдуард Басурин. Он встретился с журналистами, лидерами молодёжи и конечно с главой города Андреем Филатовым.

- Вместе с руководителем Гуманитарного Добровольческого Корпуса Эдуардом Логиновым побеседовали с Эдуардом Александровичем на важные сегодня темы. Говорили о формировании ценностей для патриотического воспитания молодёжи, о добровольческой активности горожан и работе Гуманитарного корпуса, о силе правды и настоящем мужестве наших бойцов на фронте и даже о снежной югорской весне - отмечает Андрей Филатов.

Эдуарду Александровичу понравилось в Сургуте, все что обсуждалось на встрече заинтересовало и сургутян. Андрей Филатов предложил предложил ему ещё приезжать в Сургут, чтобы рассказывать больше информации о событиях в зоне СВО, о жизни Донбасса, о судьбах наших соотечественников.